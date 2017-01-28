Глава Генштаба Польши снимает погоны и уходит в отставку
Варшава, 28 января. Начальник Генерального штаба Войска Польского Мечислав Гоцул объявил о скором уходе с поста и военной службы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Генштаба Польши.
Срок полномочий Мечислава Гоцула на посту главы Генерального штаба заканчивается 31 января 2017 года. Военный объявил, что вместе с высокой должностью он также намерен покинуть и ряды Войска Польского.
«Подходит к концу служба, исполняемая мной на посту главы Генерального штаба Войска Польского. Одновременно 31 января 2017 года я закончу профессиональную военную службу и попрощаюсь с мундиром», — цитирует слова Мечислава Гоцула официальный сайт Генштаба.
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