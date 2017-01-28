Актер Джон Херт из «Даров смерти» саги о Гарри Поттере скончался в Англии

Норфолк (Великобритания), 28 января. В Великобритании в графстве Норфолк на 78-м году жизни скончался актер Джон Херт. Об этом информирует газета Daily Mail.

По данным издания, у двукратного номинанта на премию «Оскар» еще в 2015 году был диагностирован рак поджелудочной железы. Впрочем, что стало точной причиной смерти актера, пока официально не сообщается.

Кроме номинаций на главную кинематографическую награду планеты, Джон Херт становился четырехкратным лауреатом премии BAFTA и обладателем премии «Золотой глобус».

Британский актер дебютировал на большом экране в 1964 году, на его счету десятки ролей. Самые известные фильмы Херта — «Чужой, «V — значит вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и три части из серии о Гарри Поттере.