Пенс присоединится к телефонному разговору Путина и Трампа

Вашингтон, 28 января. Вице-президент США Майк Пенс будет участвовать в телефонных переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина. Это следует из расписания Пенса на 28 января.

Расписание Майка Пенса с упоминанием участия в телефонных переговорах российского и американского лидеров появилось вечером в пятницу. Отмечается, что участие вице-президента США в подобных переговорах не типично. К примеру, Белый дом не сообщает об участии Мака Пенса в также запланированных на 28 января телефонных разговорах Дональда Трампа с главами Германии, Японии, Франции и Австралии.

Напомним, телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа назначен на 12.00 по местному времени (20.00 мск).