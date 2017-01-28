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Жители Чили получат по 10 долларов за ценовой сговор по туалетной бумаге

Жители Чили получат по 10 долларов за ценовой сговор по туалетной бумаге

5:29  28 Января 2017
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Жители Чили получат по 10 долларов за ценовой сговор по туалетной бумаге

Буэнос-Айрес, 28 января. Примерно по 10 долларов компенсации за сговор по цене на туалетную бумагу получит каждый совершеннолетний житель Чили. Выплатить деньги взрослым гражданам страны согласились в компании CMPC.

Как сообщает ТАСС, производитель одного из самых популярных предметов обихода потратит на компенсации около 150 миллионов долларов. Как считают в компании, «этим соглашением будет возмещен ущерб и сделан важный шаг на длинном пути возвращения доверия потребителей».

По данным Национальной службы по защите потребителей страны, граждане Чили из-за ценового сговора «в течение более 10 лет переплачивали за базовые потребительские товары». 

В итоге, каждый житель страны старше 18 лет получит по 7 тысяч песо, или около 10 долларов. При данном раскладе, семья, состоящая из 3-4 взрослых человек, получит от 21 до 28 тысяч песо.

Алексей Громов
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