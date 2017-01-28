Редеют ряды нацполиции Украины: восемь сотрудников уволены за перестрелку

Киев, 28 января. По итогам расследования перестрелки сотрудников нацполиции в украинском поселке Княжичи уволены восемь человек, еще 12 получили дисциплинарные взыскания. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Восемь человек уволено. Порядка 12 человек получили дисциплинарные взыскания, в том числе о неполном служебном соответствии объявлено начальнику полиции Киева полковнику Крищенко и начальнику районного отдела Герману Приступе», — сообщил Аваков.

Напомним, перестрелка между сотрудниками нацполиции произошла в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи под Киевом. В результате инцидента погибли пять сотрудников правоохранительных органов Украины.