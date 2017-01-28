Багдасарян не унимается:  полиция Москвы снова допрашивает ее в связи с опасной ездой

Москва, 28 января. В эти минуты в одном из отделений полиции российской столицы сотрудники допрашивают скандально известную гонщицу Мару Багдасарян и ее спутника. Сообщается также, что стражи порядка пишут рапорт и проверяют наличие видеозаписи с регистратора, с помощью которой они смогут установить, кто находился за рулем автомобиля Mercedes. Об этом сообщает Лайф.ру.

Отметим, что ранее стало известно, что в пятницу на пересечении Университетского и Мичуринского проспектов в Москве сотрудники полиции задержали Мару Багдасарян вместе со спутником после того, как те передвигались на автомобиле марки Mercedes на высокой скорости. Известно, что за молодыми людьми гнались два наряда ДПС.

Напомним, что 27 января кандально известную гонщицу Мару Багдасарян выпустили из спецприёмника на свободу. Она получила арест на 15 суток из-за пропуска обязательных работ.