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Трамп поручил Пентагону проверить ядерный потенциал США

Трамп поручил Пентагону проверить ядерный потенциал США

5:04  28 Января 2017
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Трамп поручил Пентагону проверить ядерный потенциал США

Вашингтон, 28 января. Изучить состояние ядерного потенциала Соединенных Штатов Америки потребовал Дональд Трамп от главы Пентагона. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту подписанного президентом США меморандума, своего рода ревизия ядерного хозяйства государства должна быть проведена  с целью понимания факта того, насколько ядерный потенциал страны соответствует сегодняшнему дню.

«Ядерное сдерживание государства должно было современным, мощным, мобильным», — говорится в подписанном Трампом документе. Кроме того, согласно тексту, ядерные силы должны защищать не только США, но и союзников.

#дональд трамп
Алексей Громов
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