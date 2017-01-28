Российская ракета с испанским спутником успешно стартовала с космодрома Куру

Париж, 28 января. Несущая испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 36W-1

ракета-носитель российского производства «Союз-СТ-Б» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится в сообщении обслуживавшей запуск компании Arianespace.

Старт прошел в 22.03 по местному времени (04.03 мск). Следящие за полетом специалисты отмечают, что бортовые показатели и параметры работы двигателей ракеты-носителя соответствуют ожидаемым.

Сообщается, что спутник выводится на геопереходную орбиту с помощью разгонного модуля «Фригат-МТ» производством которого занимается НПО им. Лавочкина. В будущем спутник Hispasat 36W-1 должен обеспечить связь для жителей Испании и Португалии.