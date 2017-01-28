Суббота Трампа: президент США проведет телефонные переговоры и подпишет указы

Вашингтон, 28 января. Ряд телефонных переговоров, в том числе с Владимиром Путиным, работа над документами, подписание нескольких указов. Пресс-служба Белого дома рассказала о планах Дональда Трампа на субботний день.

Кроме традиционной работы с документами разной степени важности, а также просмотра телевизионных новостей президент США в субботу 28 января подпишет ряд исполнительных указов, темы которых журналисты узнают постфактум.

Кроме того, сегодняшний день для Трампа будет очень насыщенным в плане телефонных переговоров. В частности, ожидается, что глава США в течение субботу переговорит не только с Владимиром Путиным, но и лидерами Японии, Германии, Франции и Австралии.

Как в случае с указами, о возможных темах переговоров в Белом доме умалчивают. Одно известно точно: разговор президентов России и США начнется в 12:00 по местному времени, в Москве уже будет восемь вечера.

