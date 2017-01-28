Золото Магадана: предприятие «Павлик» увеличит добычу золота вдвое в 2017 году

Магадан, 28 января. Горное предприятие «Павлик» объявило о планах увеличить добычу золота до 7 тонн. Об этом сообщается на сайте правительства Магаданской области.

По данным областной администрации, в 2016 году предприятие «Павлик» добыло на одноименном месторождении 3,8 тонн золота и почти тонну серебра. В 2017 году золотодобытчики планируют увеличить объем добычи золота до 7 тонн.

Сообщается, что утвержденные запасы месторождения «Павлик» составляют 154 тонны золота и 39,7 тонн серебра. В будущем компания планирует заняться развитием еще двух месторождений «Павлик-2» и «Родионовское» и добывать в общей сложности 18,5 тонн золота в год.