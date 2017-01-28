Стали известны подробности крушения военного самолета в Канаде

Оттава, 28 января. Вблизи военно-воздушной базы, которая находится в городе Мус-Джо, что в канадской провинции Саскачеван, в пятницу во время тренировочного полета произошла авиакатастрофа с участием самолета, принадлежащего ВСС Канады. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что оба пилота выжили, поскольку им удалось катапультироваться. В настоящее время они находятся в одной из местных больниц. По информации врачей, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как в свою очередь сообщили в министерстве обороны Канады, имена пилотов военного самолета марки Harvard II раскрываться не будут.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, сейчас идет расследование произошедшего. Обломки воздушного судна разбросаны на расстоянии 40 км от места крушения.

Стоит отметить, что аналогичных инцидент с самолетом того же типа произошел три года назад — в январе 2014 года. Его причины так и не были установлены.

