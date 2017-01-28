Сирия новости 28 января 7.00: САА на востоке Алеппо выбивает террористов из деревень, в Идлибе обостряется борьба террористов за власть

Сирия, 28 января. САА на востоке Алеппо выбивает террористов из деревень, в Идлибе обостряется борьба террористов за власть, часть боевиков бежит под другие знамена. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

В окрестностях Дамаска террористы пытаются обострить ситуацию, обстреливая ближайшие города. По последним сообщениям, боевики обстреливают город Мадьяра (Madyara) вблизи Дамаска. Как сообщают пользователи социальных сетей с места событий, обстрел ведется из артиллерийских орудий, потерь на данный момент нет. Какая именно террористическая группировка несет ответственность за обстрел Мадьяры, в настоящее время уточняется.

Провинция Алеппо

САА освободила от террористов ИГ* деревню Айн аль-Джахш на востоке провинции Алеппо. Как сообщают местные информационные источники, бои за этот населенный пункт были тяжелыми — террористы оказывали упорное сопротивление. Тем не менее, как отмечает информационный ресурс AMN, операция по освобождению стратегически важного населенного пункта Айн аль-Джахш началась в течение 24 часов после освобождения другого населенного пункта — Madiounah и окрестных ферм. Как считают военные наблюдатели, это показывает решимость командования САА не терять темп в освобождении провинции от террористов, а также — серьезное ослабление позиций ИГИЛ* на территории провинции.

Активные военные операции против ИГИЛ* ведутся также на севере провинции Алеппо.

Так, бойцы Tiger, как сообщает AMN, уже дислоцированы менее чем в семи километрах от города Tadef, который представляет последнюю линию обороны террористов, удерживающих Аль-Баб. Также, как сообщается, артиллерийские обстрелы осуществляются по позициям террористов в Ярамуне и Аль-Захре на севере провинции Алеппо.

В то же время, боевые группы SDF**** в Африне готовят наступление на боевиков в городе Атма к северу от КПП Баб аль-Хава в провинции Идлиб. Также сообщается о готовящемся наступлении на Дарат Изза при поддержке ВВС коалиции.

Кроме того, по данным из различных источников и местных информационных ресурсов, десятки боевиков из Идлиба сдаются отрядам SDF**** в Африне, чтобы избежать атаки «Джабхат Фатх аш-Шам». Некоторые из бежавших от «Джабхат Фатх аш-Шам***» боевиков могут вступить в ряды SDF**** и YPG, как сообщается — после проверки. Напомним, SDF**** — альянс сил вооруженной оппозиции, выступающей против ИГИЛ*. В альянс также входят курдские отряды самообороны YPG.

Провинция Дейр эз-Зор

Напряженная обстановка в Дейр эз-Зоре сопровождается противоречивой информацией, распространяемой различными источниками. Так, в социальных сетях активно распространялась информация о том, что силы ИГ осуществили успешную массированную атаку на авиабазу Дейр эз-Зора. Однако официальные источники САА и близкие к ним информационные ресурсы отрицают достоверность этой информации.

В то же время сообщается, что большая часть кладбища Дейр эз-Зора бойцы САА освободили от террористов и удерживают под контролем. Достоверность этой информации подтверждается видео, распространяемым также в социальных сетях .

Провинция Идлиб

В провинции продолжаются столкновения боевиков различных террористических группировок, пытающихся занять главенствующее положение в Идлибе. По последним сообщениям, боевики «Джабхат Фатх аш-Шам***» штурмуют штаб-квартиру «Джейш аль-Ислам*****» в городе Бабсака. Напомним, именно в провинцию Идлиб отправились боевики из Алеппо после перехода города под полный контроль правительственных сил САР.

Напряженная обстановка в Идлибе усиливается также и тем, что по целям террористов в Идлибе — в сельских районах провинции, а также на южных окраинах города Идлиб — в последнее время осуществляет авиаудары ВВС коалиции.

Провинция Ракка

Организация «Врачи без границ» подтвердила гибель американца Альберта А. Харрингтона 25 января 2017 года в ходе военной операции в Ракке.