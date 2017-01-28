Трамп надеется на фантастические отношения с Путиным

Вашингтон, 28 января. Не то, чтобы на хорошие и конструктивные, а на фантастические отношения с Владимиром Путиным надеется Дональд Трамп. Об этом президент США заявил не пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании.

«Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, думаю, что это возможно», — цитирует слова американского лидера РИА Новости. При этом Трамп отдает себе отчет в том, что диалог может не получиться.

В первую очередь совместное тесное сотрудничество должно начаться в сфере борьбы с терроризмом, в частности — с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. «Это зло, которое необходимо остановить», — подчеркнул Трамп.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о снятии антироссийских санкций, президент США заявил, что пока рано говорить об этом аспекте, но безусловно к нему надо стремиться. «В идеале мы надеемся иметь хорошие отношения со всеми странами», — резюмировал американский лидер.