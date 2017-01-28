Ледяной шторм в Канаде: два человека стали жертвами стихии

Оттава, 28 января. В результате пронесшегося над Канадой страшного ледяного шторма в провинции Нью-Брансуик из-за последствий стихии погибли два человека и еще двое получили различные травмы и были госпитализированы в местную больницу. Сообщается, что оба погибших отравились угарным газом. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на местные СМИ.

После этого инцидента власти региона призвали местных жителей отказаться от использования генераторов, барбекю и открытого огня в помещениях. При этом сообщается, что в настоящее время порядка 57 тысяч жителей провинции Нью-Брансуик полностью отключены от энергоснабжения.

В результате сильнейшего удара стихии в трех городах канадской провинции в настоящее время введен режим чрезвычайного положения. Из-за обледенения линий электропередачи аварийным бригадам до сих пор не удается полностью восстановить подачу тепла в жилые дома, офисы и магазины.

В пик ледяного шторма, который накрыл страну в минувшую среду, 25 января, в провинции без энергоснабжения находились более 130 тысяч потребителей. Синоптики предупреждают, что непогода в настоящее время движется в соседние провинции - Остров принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор.