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Трамп дал задание Пентагону оценить систему ПРО и понять возможности ее усиления

Трамп дал задание Пентагону оценить систему ПРО и понять возможности ее усиления

5:48  28 Января 2017
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Трамп дал задание Пентагону оценить систему ПРО и понять возможности ее усиления

Вашингтон, 28 января. Оценить текущее состояние системы противоракетной обороны США,  а также понять, что в ней можно модернизировать на предмет укрепления: Дональд Трамп дал соответствующее задание оборонному ведомству.

Как передает ТАСС, поручения Пентагону от президента Соединенных Штатов Америки прописаны в соответствующим президентском меморандуме, который был подписан главой государства в пятницу 27 января.

Кроме того, в документе отмечается, что Дональд Трамп дал задание министру обороны США провести ревизию ядерного потенциала государства, чтобы понять насколько он  является «современным, надежным и гибким» в нынешних реалиях.
 

#дональд трамп
Алексей Громов
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