Трамп дал задание Пентагону оценить систему ПРО и понять возможности ее усиления

Вашингтон, 28 января. Оценить текущее состояние системы противоракетной обороны США, а также понять, что в ней можно модернизировать на предмет укрепления: Дональд Трамп дал соответствующее задание оборонному ведомству.

Как передает ТАСС, поручения Пентагону от президента Соединенных Штатов Америки прописаны в соответствующим президентском меморандуме, который был подписан главой государства в пятницу 27 января.

Кроме того, в документе отмечается, что Дональд Трамп дал задание министру обороны США провести ревизию ядерного потенциала государства, чтобы понять насколько он является «современным, надежным и гибким» в нынешних реалиях.

