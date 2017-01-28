Трамп и Сирия: президент США прекратил программу приема сирийских беженцев

Вашингтон, 28 января. Дональд Трамп прекратил работу программы по приему беженцев из Сирии. Президент Соединенных Штатов уже подписал соответствующий указ.

В качестве причины приостановки программы Трамп указывает на то, что прием беженцев из Сирии «противоречит интересам Соединенных Штатов». Запрет будет действовать до тех пор, пока не произойдут существенные изменения, которые позволят США принимать сирийских беженцев «в соответствии с национальными интересами».

Напомним, накануне сообщалось о том, что Дональд Трамп намерен подписать указ, ограничивающий приток иммигрантов в страну и ввести «экстремальные методы» отбора для беженцев.