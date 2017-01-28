Стало известно, во сколько в субботу состоится телефонный разговор Трампа и Путина 

Вашингтон, 28 января. Стало известно точное время, в которое в субботу, 28 января глава американского государства Дональд Трамп проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Сообщается, что беседа лидеров двух стран состоится в субботу в 12.00 по местному времени (20.00 мск).

Напомним, ранее сообщалось, что советник американского лидера Дональда Трампа Киллиан Конвей раскрыла некоторые подробности его предстоящей телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Конвей, одной из главных тем их разговора станет борьба с терроризмом.