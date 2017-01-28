Шойгу и Лавров возглавили медиарейтинг министров в 2016 году

Москва, 28 января. В тройку наиболее медийных министров России вошли Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Антон Силуанов. Об этом со ссылкой на проведенное компанией «Медиалогия» исследование сообщают «Известия».

Тройка лидеров в новом рейтинге не изменилась по сравнению с прошлым годом. На первом месте в списке самых медийных министров оказался глава МИД РФ Сергей Лавров. На втором месте расположился министр обороны Сергей Шойгу, а на третьем глава Минфина Антон Силуанов.

По данным издания, существенно улучшили свои позиции в рейтинге министр здравоохранения Вероника Скворцова и возглавляющий Минстрой Михаил Мень. А вот министр культуры Владимир Мединский и министр сельского хозяйства Александр Ткачев за год опустились в рейтинге сразу на три позиции каждый.

Сообщается, что рейтинг составляется ежегодно с учетом упоминаний министров в 37,5 тысяч федеральных и региональных СМИ. Исследователями учитывается влиятельность источника, а также характер упоминания.