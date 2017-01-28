Китайские внедорожники Hover возвращаются в Россию под новым брендом

Черкесск, 28 января. Знаменитые внедорожники Hover возвращаются на российский рынок под новым брендом DW Hover. Ранее эти машины были известны всем под названием Great Wall.

Сообщается, что производить китайские внедорожники DW Hover будут на заводе Derways, который находится в Черкесске. Несмотря на то, что компания пока официально не анонсировала эту информацию, есть доказательства присутствия автомобилей на дорогах России.

Как в свою очередь сообщается на сайте Росстандарта, в конце прошлого года на своем ресурсе они опубликовали информацию об одобрении транспортных средств DW Hover H3 и DW Hover H5. Под капотом этих внедорожников будет установлен единственный турбированный двигатель от Mitsubishi на 2 л и мощностью в 250 лошадиных сил.

Помимо этого автомобиль будет оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также полным или задним приводом. Тормозная система включает в себя лучшие системы: EBD, ABS и ESC. Список оборудования состоит из кондиционера, датчика давления воздуха в шинах, электрического привода стеклоподъемников, электрического панорамного люка и др.

