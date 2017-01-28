Горбачев призвал к улучшению отношений России и США

Москва, 28 января. Михаил Горбачев призвал Россию и США возобновить политический диалог и отвести от мира «ядерную угрозу». Свои мысли первый президент СССР изложил в опубликованной в журнале Time статье.

Михаил Горбачев отметил, что отношения между двумя сильнейшими ядерными державами мира в течение нескольких лет непрерывно ухудшаются. Это играет на руку сторонникам наращивания военно-промышленного комплекса, но делает ядерную угрозу реальной. Чтобы избежать опасности бывший президент СССР предлагает России и США возобновить политический диалог.

«Мы должны выйти из этой ситуации. Нам необходимо возобновить политический диалог, направленный на совместное решение и совместные действия», — цитирует слова Горбачева электронное издание «Газета.ru».

По мнению политика, инициатива по улучшению отношений должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина. Также Горбачев в статье обращается к членам Совбеза ООН с призывом сделать первый шаг в нужном направлении.