Глава Пентагона Мэттис инициировал проверку американских самолетов
Вашингтон, 28 января. Министр обороны США Джеймс Мэттис принял решение о проведении сплошной проверки многофункциональных истребителей F-35. Об этом сообщает Hill.
По информации издания, проверка инициирована с целью снизить затраты на выпуск данных истребителей.
Hill уточняет, что Пентагон надеется на значительное сокращение стоимости производства.
Ранее Джеймс Мэттис заявил, что Североатлантический альянс исключительно важен для США.
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