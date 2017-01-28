Глава Пентагона Мэттис инициировал проверку американских самолетов

Вашингтон, 28 января. Министр обороны США Джеймс Мэттис принял решение о проведении сплошной проверки многофункциональных истребителей F-35. Об этом сообщает Hill.

По информации издания, проверка инициирована с целью снизить затраты на выпуск данных истребителей.

Hill уточняет, что Пентагон надеется на значительное сокращение стоимости производства.

Ранее Джеймс Мэттис заявил, что Североатлантический альянс исключительно важен для США.