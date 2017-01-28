Донбасс: Киев призвал разблокировать ДНР и ЛНР

Киев, 28 января. Правительство Украины должно снять торговую блокаду ДНР и ЛНР и разблокировать движение грузового железнодорожного транспорта по территории Луганской области. Об этом в пятницу, 27 января заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Донбасса Георгий Тука.

Украинский чиновник также отметил, что все участники блокады должны быть наказаны. Кроме того он заявил, что отношения с Донбассом надо выстраивать в рамках законодательства, которое действует на Украине.

Напомним, что ранее народный депутат Верховной Рады Украины от фракции «Самопомич» Семен Семенченко заявил о продолжении торговой блокады в Донбассе.