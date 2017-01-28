Спецслужбы Норвегии обвинили Россию в попытках лишить Порошенко Нобелевской премии

Осло, 28 января. Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии заявила, якобы в 2015 году Россия пыталась воспрепятствовать получению Нобелевской премии мира украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает ТАСС. Агентство ссылается на норвежскую государственную телерадиокомпанию NRK.

Норвежская спецслужба также упоминает некое письмо премьер-министра Украины Бориса Гройсмана с благодарностью дипломатам из США.

В письме речь идет об «исключительной важности гарантий» получения премии Петром Порошенко.

Ранее российские дипломаты сочинили стихи, вдохновившись заявлениями Терезы Мэй во время встречи с Дональдом Трампом.