Главком ВКС РФ: У МиГ-35 есть все для применения любого вида лазерного оружия

Москва, 28 января. Новейшие истребители МиГ-35 могут быть оснащены лазерным оружием любого вида. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Виктор Бондарев.

По словам главкома ВКС, новый истребитель будет способен применять любой вид лазерного оружия как по воздушным, так и по наземным целям.

«Как пройдут испытания, сразу приступим к освоению. В принципе, у самолета все есть, чтобы применять любой вид лазерного оружия как по земле, так и по воздуху», — цитирует слова Бондарева сайт телеканала «НТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что ВКС России в ближайшее время собираются закупить 30 новейших истребителей поколения «4++» МиГ-35. В будущем на новые МиГ планируется заменить весь парк легких истребителей Воздушно-космических сил РФ.