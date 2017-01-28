Донбасс: названа вероятная причина смерти первого главы ЛНР Болотова

Луганск, 28 января. Наиболее вероятной причиной смерти первого главы Луганской народной республики (ЛНР) Валерия Болотова стал инфаркт. Об этом сообщил источник, приближенный к руководству республики.

В последнее время Болотов испытывал проблемы с сердцем. В то же время, точную причину смерти бывшего главы ЛНР еще предстоит выяснить, — уточняет РИА Новости.

Ранее Олег Царев заявил, что смерть Болотова не стала следствием покушения на его жизнь. Царев предположил, что первого лидера ЛНР подвело сердце.