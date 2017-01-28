Шойгу своими решениями вывел судостроение в России из состояния упадка — Авакянц

Владивосток, 28 января. Командующий ТОФ Сергей Авакянц отметил роль министра обороны Сергея Шойгу для судостроительной отрасли России. Заявление адмирал сделал на церемонии передачи новой дизель-электрической субмарины «Коомсомольск-на-Амуре» проекта «Варшавянка» Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

Сергей Авакянц напомни, что предприятия судостроительной отрасли РФ долгое время находились в упадке. Однако, благодаря тем решениям, которые принимает министерство обороны, теперь они переживают подъем.

Напомним, накануне заместитель министра обороны Сергея Шойгу прибыл в Северную столицу чтобы посетить строительство важных военных объектов под Санкт-Петербургом. Военный чиновник уже проинспектировал строительные работы клиники Военно-медицинской академии.