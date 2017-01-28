Полиция Ингушетии разыскивает преступника, обстрелявшего патрульную машину

Магас, 28 января. В Ингушетии сотрудники полиции в настоящее время разыскивают злоумышленника, который из автомобиля Lada Priora в пятницу вечером обстрелял патрульную машину в городе Малгобек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что инцидент произошел в пятницу около 22.00 на улице Осканова. Там, неизвестный, находившийся за рулем автомобиля марки Lada Priora, отказался останавливаться по требованию стражей порядка. Полиция стала преследовать машину, в результате чего из нее по патрульному авто водитель совершил несколько выстрелов. Несколько пуль попали в бампер. Бросившему машину преступнику удалось скрыться.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ведут поиск преступника. Выясняются все обстоятельства этого инцидента.

