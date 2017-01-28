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Новороссия
ДНР: одиннадцать человек пострадали за неделю в ходе боевых действий в Донбассе

ДНР: одиннадцать человек пострадали за неделю в ходе боевых действий в Донбассе

2:24  28 Января 2017
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ДНР: одиннадцать человек пострадали за неделю в ходе боевых действий в Донбассе

Донецк, 28 января. За минувшую неделю в ДНР в результате боевых действий пострадали 11 человек. Такие данные обнародовал аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в ДНР.

Уточняется, что пострадавшие стали жертвами украинских вооруженных формирований. Постоянные артобстрелы привели к ранениям различной степени тяжести, — сообщает пресс-служба омбудсмена ДНР.

Ранее глава МИД ДНР заявила, что киевские власти лишили себя права голоса в решении собственной судьбы на международной арене.

Сергей Свазовский
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