Трамп пообещал армии США «великую перестройку»

Вашингтон, 28 января. Дональд Трамп заявил о скорой «великой перестройке» армии США. Свои планы американский президент огласил во время выступления в Пентагоне.

В ходе посещения Минобороны США Дональд Трамп подписал указ о «великой перестройке» армии. Событие в прямом эфире транслировалось в прямом эфире многих телеканалов.

«Сегодня я подпишу указ о великой перестройке вооруженных сил - новые самолеты, новые суда, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в униформе», - заявил Дональд Трамп перед подписанием документа.

Напомним, после прошедшей 20 января церемонии инаугурации Дональд Трамп успел предпринять ряд значимых для США шагов, в том числе на международной арене. Одной из последних внешнеполитических инициатив президента стало намерение предоставлять христианам из Сирии преимущества на получение статуса беженца в США.