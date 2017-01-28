Первого в мире посла по цифровым технологиям готова назначить Дания

Копенгаген, 28 января. Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен планирует назначить посла по цифровым технологиям. Об этом сообщило издание Politiken.

Следует отметить, что ни в одном государстве мира такой должности к настоящему моменту не существует.

Необходимость новации датский политик обосновывает необходимостью тесного взаимодействия с Apple, Google и Microsoft и другими компаниями, имеющими существенное влияние на Данию и другие государства.

Самуэльсен рассчитывает повысить технологическую привлекательность Дании.

Ранее сотрудники посольства РФ в Великобритании написали стихи по мотивам беседы Терезы Мэй и Дональда Трампа.