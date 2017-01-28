Ученые США считают, что КНДР может работать на атомном реакторе

Вашингтон, 28 января. Сотрудники американо-корейского института Школы перспективных международных исследований при университете имени Джонса Хопкинса провели множество исследований, и пришли к выводу, что в Северной Корее могли возобновить работы по производству плутониевого топлива в Йонбене. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам исследователей, на новых снимках, которые были сделаны при помощи космических спутников, видно, что работы на плутониевом реакторе в Йонбене, по-видимому снова начались. Ученые также отметили, что согласно данным от 18 января 2017 года, Пхеньян готовился к возобновлению работы реактора.

Сообщается также, что на снимках от 22 января 2017 года видно, что из отсеков реактора по охлаждению воды исходит, скорее всего, теплый пар. Как отметили авторы исследования, эти данные указывают на то, что видимо реактор действительно начал снова работать.

