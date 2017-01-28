Политологи комментируют перспективу отмены Трампом антироссийских санкций

Москва, 28 января. Сообщения о возможности отмены США антироссийских санкций, прозвучавшие из Вашингтона накануне объявленной даты первого телефонного разговора президентов США и России, оценили российские политологи.

Большинство экспертов сошлись во мнении, что факт предварительных намеков из Вашингтона о возможности рассмотреть отмену антироссийских санкций — это заявка на некий «торг» с Россией. При этом, все ссылались на известную репутацию Трампа — бизнесмен, предпочитает решать реальные вопросы.

Так, политолог Сергей Марков на своей странице в Facebook написал по поводу предстоящего телефонного разговора президентов России и США: «Это будут реальные переговоры реальных лидеров с реальным желанием улучшить отношения».

Однако эксперты советуют помнить, что есть санкции, которые может отменить сам Трамп, а есть те, которые может отменить только Конгресс — и это, в обозримом будущем, маловероятно.

Политолог и председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, комментируя информацию о возможной отмене президентом США санкций против России, напомнил, что здесь могут возникнуть «определенные трудности»: «Ряд санкций введен законодательно, поэтому вряд ли Трамп может своим решением их отменить».

Стоит отметить, что опытный эксперт-международник Вячеслав Никонов счел необходимым, давая свой комментарий телеканалу «Звезда», в самом начале оговориться: речь идет только о том случае, если Трамп «действительно собрался отменять санкции против РФ».

Что касается темы «торга», то в России считают, что здесь речь именно о трезвом расчете миллиардера, ставшего президентом США. Как заявил Вячеслав Никонов, «Трамп делает все, что выгодно для американского бизнеса. Ясно, что санкции против России для американского бизнеса невыгодны».

Однако, пожалуй, самый яркий комментарий по теме Трампа и отмены санкций, принадлежит политологу Сергею Кургиняну, заявившему в прямом эфире телеканала «Россия 1», что самым правильным и даже гениальным ходом со стороны Трампа была бы отмена антироссийские санкциий до разговора с Путиным.

Стоит отметить, сам Трамп нестандартные решения, по-видимому, умеет ценить. Во всяком случае, в свое время решение Владимира Путина не высылать американских дипломатов из России в ответ на массовую высылку российских дипломатов из США, тогда еще не вступивший в должность президента Дональд Трамп с восторгом назвал «отличным ходом».

Есть ли пространство для маневра с «отличным ходом» у президента США, по-видимому, станет известно уже скоро.