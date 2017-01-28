Следователи начали проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве

Москва, 28 января. Сотрудники Следственного комитета России в настоящее время проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре, вспыхнувшем в пятницу вечером, 27 января в жилом многоэтажном доме на востоке российской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, что мощный пожар произошел в пятницу вечером, 27 января в жилом многоэтажном доме №32 на Большой Черкизовской улице. Известно, что возгорание началось на пятом этаже в тамбуре, а после этого огонь перекинулся на две квартиры.

Общая площадь возгорания составила порядка 60 квадратных метров. Из соседних квартир сотрудники спасательной службы эвакуировали семь человек.

Известно, что во время тушения пожара в одной из квартир и в общем тамбуре были найдены тела двух мужчин. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, которые выяснили все причины и обстоятельства этой трагедии.

Среди основных версий возгорания следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем и замыкание проводки.