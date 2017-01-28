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Политика
Трамп: христиане из Сирии получат приоритет при приеме беженцев в США

Трамп: христиане из Сирии получат приоритет при приеме беженцев в США

1:28  28 Января 2017
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Трамп: христиане из Сирии получат приоритет при приеме беженцев в США

Вашингтон, 28 января. Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении предоставить христианам из Сирии преимущественное право на получение статуса беженца в Соединенных Штатах. Слова американского лидера цитирует  Christian Broadcasting Network.

Трамп отметил «ужасное обращение» с сирийскими христианами. Он сказал, что представителям ислама куда легче попасть в США и получить статус беженца.

Президент США отметил страдания, которые пришлось испытать сирийским христианам от террористов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что снимать санкции с России еще рано.

#дональд трамп
Сергей Свазовский
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