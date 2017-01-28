Трамп: христиане из Сирии получат приоритет при приеме беженцев в США

Вашингтон, 28 января. Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении предоставить христианам из Сирии преимущественное право на получение статуса беженца в Соединенных Штатах. Слова американского лидера цитирует Christian Broadcasting Network.

Трамп отметил «ужасное обращение» с сирийскими христианами. Он сказал, что представителям ислама куда легче попасть в США и получить статус беженца.

Президент США отметил страдания, которые пришлось испытать сирийским христианам от террористов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что снимать санкции с России еще рано.