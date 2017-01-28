ВТО вынесла решение по иску ЕС к России по импорту легковых автомобилей

Женева, 28 января. Панель арбитров всемирной торговой организации (ВТО) вынесла решение по иску Европейского союза к РФ по делу о легковых коммерческих автомобилях.

В данном споре ЕС оспаривал правомерность пошлин, внедренных Россией и другими государствами-членами Таможенного союза в отношении легковых автомобилей из ФРГ и Италии.

По мнению российской стороны, импорт некоторых LCV наносит вред отрасли отечественной промышленности.

В своем решении панель арбитров рекомендовала РФ отменить ограничительные меры. Обе стороны имеют время для подачи апелляции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины на импорт товаров в США.