ВТО вынесла решение по иску ЕС к России по импорту легковых автомобилей
Женева, 28 января. Панель арбитров всемирной торговой организации (ВТО) вынесла решение по иску Европейского союза к РФ по делу о легковых коммерческих автомобилях.
В данном споре ЕС оспаривал правомерность пошлин, внедренных Россией и другими государствами-членами Таможенного союза в отношении легковых автомобилей из ФРГ и Италии.
По мнению российской стороны, импорт некоторых LCV наносит вред отрасли отечественной промышленности.
В своем решении панель арбитров рекомендовала РФ отменить ограничительные меры. Обе стороны имеют время для подачи апелляции.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины на импорт товаров в США.
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