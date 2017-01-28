Тысячи несуществующих граждан США проголосовали за Клинтон – СМИ

Вашингтон, 28 января. Американские СМИ узнали, что, оказывается, за кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на прошедших в ноябре прошлого года выборах могли проголосовать порядка 800 тысяч несуществующих граждан страны. Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на данные исследования, проведенного университетом Old Dominion.

Как рассказал политолог этого университета Джесси Ричман, на состоявшихся 8 ноября 2016 года выборах главы американского государства за Клинтон отдали свои голоса порядка 800 тысяч человек, которые не являются гражданами США, и, соответственно, они не имеют права голосовать.

Ричман также отметил, что в Америке проживает порядка 20 млн людей, которые не имеют гражданства, а на выборах голосовали 6,4% из них. По подсчетам политолога, большая часть нелегалов отдала свои голоса за Хиллари Клинтон.

