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Спорт
Фигуристка Медведева установила два мировых рекорда и стала чемпионкой Европы

Фигуристка Медведева установила два мировых рекорда и стала чемпионкой Европы

0:42  28 Января 2017
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Фигуристка Медведева установила два мировых рекорда и стала чемпионкой Европы

Прага, 28 января. Российская фигуристка Евгения Медведева вновь завоевала титул чемпионки Европы на континентальном чемпионате в чешском городе Острава.

В активе россиянки рекордные 150,79 балла в произвольной программе. По сумме баллов Медведева набрала 229,71 балла, что также является абсолютным мировым рекордом.

Серебро чемпионата Европы также досталось нашей соотечественнице, Анне Погорилой. Третьей финишировала итальянка Каролина Костнер.

Накануне Владимир Морозов и Евгения Тарасова стали лучшими среди спортивных пар.

#евгения медведева #анна погорилая
Сергей Свазовский
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