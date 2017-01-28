Звезда сериала «Крутой Уокер» скончался в США

Лос-Анджелес, 28 января. Печальное известие пришло в пятницу, 27 января из Лос-Анджелеса. Там, на 92-м году жизни остановилось сердце известного американского актера Майка Коннорса. Он запомнился многим по ролям в таких знаменитых сериалах, как «Крутой Уокер», «Два с половиной человека», «Она написала убийство». Об этом сообщают местные СМИ.

О смерти Коннорса сообщил его зять Майк Кондон. Он также рассказал, что актер скончался от лейкемии, которую, оказывается, у него обнаружили всего лишь неделю назад.

Актер Майк Коннорс родился в 1925 году. Он известен также по сериалу «Менникс», который выходил с 1967 по 1975 гг., где он исполнил роль детектива Джо Менникса. За эту роль актер получил «Золотой глобус».