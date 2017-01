Посольство РФ в Лондоне сочинило стихи по мотивам встречи Трампа и Мэй

Лондон, 28 января. Сотрудники посольства российской Федерации в Великобритании сочинили стихи по мотивам визита премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа.

Вдохновением для творчества дипломатов послужили слова главы британского правительства о необходимости «осторожно» взаимодействовать с Россией. Так родились стихотворные строки:

«Engage but beware»,

Prime Minister said

As far as we’re aware,

Cold War was long dead.

Насколько мы знаем, холодная война уже завершилась — дипломатично напомнили представители российского посольства.

Ранее Тереза Мэй в очередной раз связала снятие санкций с РФ с ходом выполнения минских договоренностей.