Посольство РФ в Лондоне сочинило стихи по мотивам встречи Трампа и Мэй
Лондон, 28 января. Сотрудники посольства российской Федерации в Великобритании сочинили стихи по мотивам визита премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента США Дональда Трампа.
Вдохновением для творчества дипломатов послужили слова главы британского правительства о необходимости «осторожно» взаимодействовать с Россией. Так родились стихотворные строки:
«Engage but beware»,
Prime Minister said
As far as we’re aware,
Cold War was long dead.
Насколько мы знаем, холодная война уже завершилась — дипломатично напомнили представители российского посольства.
Ранее Тереза Мэй в очередной раз связала снятие санкций с РФ с ходом выполнения минских договоренностей.
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