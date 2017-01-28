Дамаск опроверг слухи о проблемах Асада со здоровьем

Дамаск, 27 января. Пресс-служба президентского дворца САР опровергла наличие проблем со здоровьем у президента Сирии Башара Асада.

На странице пресс-службы в социальной сети Twitter отмечается, что источники информации такого рода известны. По мнению официального Дамаска, недоброжелатели пишут о своих вымышленных желаниях.

Заявление стало реакцией на сообщения некоторых СМИ, утверждавших о проблемах со здоровьем, якобы возникших у Асада.

Ранее сирийский депутат заявил о попытках Саудовской Аравии подкупить сторонников Башара Асада.