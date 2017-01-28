Дамаск опроверг слухи о проблемах Асада со здоровьем
Дамаск, 27 января. Пресс-служба президентского дворца САР опровергла наличие проблем со здоровьем у президента Сирии Башара Асада.
На странице пресс-службы в социальной сети Twitter отмечается, что источники информации такого рода известны. По мнению официального Дамаска, недоброжелатели пишут о своих вымышленных желаниях.
Заявление стало реакцией на сообщения некоторых СМИ, утверждавших о проблемах со здоровьем, якобы возникших у Асада.
Ранее сирийский депутат заявил о попытках Саудовской Аравии подкупить сторонников Башара Асада.
Комментарии
Новости партнеров