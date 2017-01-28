Трамп о пытках: Я считаю, что это работает

Вашингтон, 28 января. Дональд Трамп подтвердил, что считает приемлемым средством борьбы с терроризмом пытки тех, кто подозревается в этом преступлении.

Как рассказывает при этом сам Дональд Трамп, сообщает РИА Новости, даже новый глава Пентагона генерал Мэттис (по одном из прозвищ — «Бешенный пес») не согласен с такой позицией шефа. Генерал Мэттис заявил президенту США, «что что не будет это использовать». «Я полностью согласен с ним, — продолжил Трамп. — Но я считаю, что это работает».

При этом, как подчеркивается, известно, что Трамп говорил не просто о пытках вообще, а о конкретном виде пыток — когда человека топят почти до фатального исхода, а затем приводят в чувство.

Напомним, накануне стало известно, что президент США Трамп уже подготовил проект документа, который разрешает возврат к «расширенным» методам допроса.