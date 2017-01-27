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Самолет ВВС Канады разбился в центре страны

Самолет ВВС Канады разбился в центре страны

23:49  27 Января 2017
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Самолет ВВС Канады разбился в центре страны

Оттава, 27 января. В центре Канады, неподалеку от военно-воздушной базы, расположенной в городе Мус-Джо, что в провинции Саскачеван, в пятницу произошла авиакатастрофа. Как сообщают местные СМИ, там потерпел крушение самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны. 

Сообщается, что воздушное судно упало во время тренировочного полета. Известно, что оба пилота смогли катапультироваться. Они получили травмы различной степени тяжести и в настоящее время доставлены в одну из местных больниц. Информация об их состоянии уточняется.

Сейчас выясняются все обстоятельства этого инцидента. По факту произошедшего будет проведено расследование. 

Ксения Бекетова
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