Самолет ВВС Канады разбился в центре страны

Оттава, 27 января. В центре Канады, неподалеку от военно-воздушной базы, расположенной в городе Мус-Джо, что в провинции Саскачеван, в пятницу произошла авиакатастрофа. Как сообщают местные СМИ, там потерпел крушение самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны.

Сообщается, что воздушное судно упало во время тренировочного полета. Известно, что оба пилота смогли катапультироваться. Они получили травмы различной степени тяжести и в настоящее время доставлены в одну из местных больниц. Информация об их состоянии уточняется.

Сейчас выясняются все обстоятельства этого инцидента. По факту произошедшего будет проведено расследование.