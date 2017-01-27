Москва, 27 января. Известный писатель Борис Акунин выразил мнение, что крокодил Сатурн из московского зоопарка проживал в зверинце Третьего рейха. Об этом Акунин заявил в своем блоге.

В далеком 1936 году Сатурн прибыл в Берлин из Соединенных Штатов, и жил «чуть ли не у фюрера», - пишет Ура.ру.

В то же время, в столичном зоопарке «темное прошлое» крокодила отрицают. Сатурн жил с Гитлером в одно время, но вовсе не пребывал в его зверинце, — защищает животное RT на русском, - ссылаясь на сотрудников зоопарка.

Ранее сообщалось о трех братьях их ЮАР, которые хотели исцелиться от импотенции, вступив в половую связь с крокодилом по совету шамана. К сожалению, рекомендация шамана привела их к смерти, а не к выздоровлению.