Дамский угодник: президент США утешил Мэй в вопросе санкций против России

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к «замечательным отношениям» со всеми странами, в том числе с Россией. Однако снятие санкций преждевременно. Такое заявление Трамп сделал в ходе встречи с британским премьером Терезой Мэй.

Глава правительства Великобритании в очередной раз увязала снятие антироссийских санкций с выполнением минских соглашений, хотя российские власти неоднократно акцентировали внимание на отсутствие всякой логики в такой увязке.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также передала Трампу и его супруге приглашение от королевы.