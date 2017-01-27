 Назван победитель в главной номинации конкурса «Золотой орел»

Москва, 23 января. Премию «Золотой орел» в главной номинации кинематографического конкурса «Лучший игровой фильм» получил режиссер Андрей Кончаловский за кинокартину «Рай».

Торжественная церемония вручения премий национального конкурса кинематографистов состоялась в павильоне главной кинофабрики страны — на «Мосфильме». Андрей Кончаловский, выступая по случаю вручения главного «Золотого орла»-2017, напомнил, что именно сегодня, 27 января, День памяти жертв Холокоста. «Надеюсь, — сказал режиссер, — наш фильм внес немножко вклад в то, чтобы это никогда не забывалось».

Победителем номинации «Лучшая актриса», отмечает ura.ru стала Юлия Высоцкая, сыгравшая в «Рае» главную женскую роль.