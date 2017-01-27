Королева Великобритании пригласила Трампа с супругой посетить страну

Лондон, 27 января. Королева Великобритании Елизавета II пригласила главу США Дональда Трампа вместе с супругой Меланьей посетить Соединенное Королевство. Приглашение монарха озвучила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках пресс-конференции.

Глава британского правительства отметила, что для нее стало честью передать слова королевы Елизаветы II.

Ранее Дональд Трамп поделился с Терезой Мэй своим видением по антироссийским санкциям.