Королева Великобритании пригласила Трампа с супругой посетить страну
Лондон, 27 января. Королева Великобритании Елизавета II пригласила главу США Дональда Трампа вместе с супругой Меланьей посетить Соединенное Королевство. Приглашение монарха озвучила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках пресс-конференции.
Глава британского правительства отметила, что для нее стало честью передать слова королевы Елизаветы II.
Ранее Дональд Трамп поделился с Терезой Мэй своим видением по антироссийским санкциям.
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