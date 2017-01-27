Защита Виктора Бута подаст апелляцию на пересмотр дела в верховный суд США

Вашингтон, 27 января. Сторона защиты по делу российского предпринимателя Виктора Бута заявила о намерении подать апелляцию на пересмотр дела в верховный суд США 19 февраля. Об этом сообщил адвокат Алексей Тарасов.

По его словам, на данный момент апелляционная жалоба находится на стадии подготовки.

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, откуда бизнесмена доставили в США. Американские власти инкриминируют ему подготовку сговора с целью убийства военнослужащих США. Бут был осужден на 25 лет.

Ранее Виктор Бут был освобожден от ряда ограничений, связанных с тюремным заключением.