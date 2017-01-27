Павел Зенькович назначен замминистра Минобрнауки РФ

Москва, 27 января. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Павел Зенькович был назначен замминистра образования и науки РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Мы ожидаем Павла Станиславовича в ближайшие дни у нас. Его приход в ведомство усилит компетенции министерства, в том числе в части взаимодействия с госорганами, Администрацией Президента, Правительством», — сообщил пресс-секретарь главы ведомства Андрей Емельянов.

Зенькович занимал пост главы управления президента РФ по общественным проектам с октября 2012 года, сообщает «Индикатор».

Напомним, 19 декабря глава правительства РФ Дмитрий Медведев освободил заместителя главы министерства образования и науки Александра Повалко от должности из-за перехода на другую работу.