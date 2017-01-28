Сирия итоги за сутки на 28 января 6.00: сирийская армия заняла ключевую высоту в Алеппо, в Хасаке уничтожена колонна ИГ

Сирия, 28 января. Сирийская армия заняла ключевую высоту в ходе наступления на северо-востоке провинции Алеппо, в Хасаке была уничтожена колонна террористов ИГ*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В окрестностях Дамаска правительственные войска продолжили наращивать давление на вооруженные исламистские формирования с целью отодвинуть позиции боевиков от сирийской столицы. Ожесточенные столкновения были зафиксированы в квартале Джобар, восточном пригороде Дамаска. Об этом сообщали местные активисты.

Необходимо отметить, что сирийская армия на протяжении долгих месяцев пытается выбить вооруженных исламистов из квартала, который считается восточными воротами столицы. Важность данного района объясняется также тем, что здесь располагаются штаб-квартиры сил безопасности и вооруженных сил Сирии.

Бои шли и в южном пригороде Дамаска, лагере палестинских беженцев Ярмук, а также в районе располагающейся неподалеку фабрики Барада в окрестностях населенного пункта Аль-Хаджар Аль-Асвад.

В Восточной Гуте Дамаска группа боевиков ИГ попала в ловушку, устроенную правительственными войсками в западной части гор Аль-Каламон. Пять террористов были уничтожены. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Manar.

В восточной части той же горной цепи сирийская армия уничтожила автомобиль террористов, оснащенный тяжелым пулеметом, микроавтобус и укрепленную позицию ИГ.

В долине Вади Барада сирийская армия ведет наступление на позиции отказавшихся присоединиться к перемирию боевиков.

Затяжные бои шли в течение дня на подступах к захваченному исламистами селению Айн аль-Фиджа, где располагается важный стратегический объект – станция водоснабжения, на 80% обеспечивающая водой Дамаск. Местные активисты сообщали о потерях с обеих сторон.

Напомним, что в результате захвата станции исламистами пять тысяч жителей сирийской столицы страдают от отсутствия питьевой воды. Ответственность за инцидент наблюдатели возлагают на «Джебхат Фатх аш-Шам»***, крупнейшее незаконное формирование в районе.

Вчера в Дамаске прошла массовая акция протеста, участники которой призвали международное сообщество оказать давление на страны, поддерживающие вооруженные группировки.

Большинство населенных пунктов долины между тем вернулись к мирной жизни благодаря соглашению, заключенному между сирийским правительством и командованием группировок вооруженной оппозиции.

Несколько групп радикалов, отказавшихся сложить оружие или покинуть провинцию, укрылись в горных районах, откуда периодически обстреливают долину. Российский центр по примирению враждующих сторон пытается убедить их присоединиться к перемирию.

Провинция Латакия

В целом обстановка в приморской провинции Латакия на протяжении последних суток оставалась спокойной. Активисты из оппозиции сообщали, что правительственные войска обстреляли позиции вооруженных формирований в районе гор Туркмен на севере провинции. В других районах вооруженных действий зафиксировано не было.

Отметим, что Латакия является одной из наиболее стабильных с точки зрения безопасности провинций Сирии по причине того, что большинство ее жителей относятся к поддерживающим Башара Асада алавитам.

Другим фактором стабильности является расположение в регионе российской воздушной базы Хмеймим, откуда ВВС РФ ежедневно наносят удары по позициям террористов ИГ.

Провинция Алеппо

Сирийское информационное агентство САНА опровергло сведения о захвате террористами ИГ города Ханассер в юго-восточной части провинции Алеппо. Сообщается, что проходящая в районе города стратегически важная автомагистраль, связывающая Алеппо с остальными районами Сирии, работает в обычном режиме. Наступление террористов в окрестностях города было остановлено.

Необходимо отметить, что это уже далеко не первый случай, когда командование ИГ прибегает к дезинформации, преувеличивая свои военные успехи.

Жители Алеппо продолжают страдать от периодически возобновляющихся обстрелов со стороны вооруженных формирований. Боевики, занимающие позиции в окрестностях города, выпустили снаряд по кварталу Аль-Хамадания. Один человек погиб, десять получили ранения различной степени тяжести.

Во второй половине дня боевики открыли огонь из снайперских винтовок по жилому району Аз-Захра в черте города. Данных о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека».

В ответ артиллерия правительственных войск нанесла удары по позициям исламистов в южных и восточных окрестностях города.

В восточной части провинции силы сирийской армии под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана продолжают тем временем наступление на позиции ИГ с целью освободить от террористов город Аль-Баб.

Со вчерашнего вечера правительственные войска вернули себе контроль над населенным пунктов Аль-Мадиуна и окружающими его полями, а также над комплексом университета Аль-Маамун. Об этом сообщили сирийские СМИ.

Позже сирийская армия в результате многочасовых боев установила контроль над стратегически важной высотой холмом Аль-Мушрифа. Петля вокруг террористов на северо-востоке провинции постепенно стягивается.

ВКС РФ совместно с турецкой авиацией нанесли новые удары по позициям ИГ в провинции, были уничтожены три командных пункта боевиков.

Анкара между тем заявила, что ударами ВВС Турции за последние сутки в окрестностях города Аль-Баб были уничтожены 22 террориста и 272 объекта ИГ, в том числе укрепленные укрытия, командные пункты и склады с оружием. Об этом сообщило Анатолийское информационное агентство.

Напомним, что турецкая армия при поддержке отрядов «Свободной сирийской армии» (ССА)** проводит в регионе операцию «Щит Евфрата» с целью освобождения северных районов Сирии от боевиков группировки.

«Сирийский наблюдательный пункт за правами человека», в свою очередь, утверждает что в результате обстрела турецкими войсками подконтрольных ИГ районов на северо-востоке провинции за сутки погибло 10 мирных жителей, в том числе женщина и ребенок.

В той же части провинции произошел очередной инцидент между курдскими вооруженными формированиями и турецкими войсками: «Демократические силы Сирии» (SDF)**** отбили у отрядов, участвующих в операции «Гнев Евфрата», населенные пункты Аль-Хашхашат и Аль-Шаала. Об этом сообщают курдские источники.

Необходимо отметить, что столкновения между курдскими отрядами с одной стороны и турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА) с другой не являются редкостью. В прошедшие дни несколько раз поступали сведения, что под обстрелом участвующих в операции «Щит Евфрата» войск оказывались отряды SDF. Даже наличие общей цели – освобождения северной части Сирии от ИГ – не дает сторонам забыть о давних разногласиях.

На западе провинции ситуация обострилась по причине вооруженной конфронтации между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» с одной стороны и «Ахрар аш-Шам» и союзных ей формирований с другой. Местные активисты сообщают, что отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» потребовали от боевиков других группировок, находящихся в районе, освободить все штабы.

Также поступали сообщения, что в северо-западных пригородах Алеппо Аль-Лермун, Дахрет Абу-Раббу и Аз-Захра исламисты «Джебхат Фатх аш-Шам» окружили боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА), поддерживаемого Турцией вооруженного формирования, и потребовали от них сложить оружие.

В ответ на вооруженные действия между группировками десятки жителей города Аль-Атариб на западе провинции вышли на улицы города, требуя от боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» незамедлительно покинуть населенный пункт. Позже в городе было объявлено о создании «Чрезвычайных гражданских сил» - орган, призванного обеспечить безопасность местных жителей.

Провинция Хомс

В то время как правительственные войска продолжают наступление на позиции ИГ в окрестностях Пальмиры к востоку от Хомса, военные действия также фиксируются и в северных районах провинции.

Сирийские войска за последние сутки нанесли удары по позициям вооруженных формирований в районе населенных пунктов Сунейсиль, Джавалик, Аль-Халмуз, Аль-Махатта, Западная Аль-Фархания, Умм Шаршух, Аль-Хула, а также в районе Аш-Шандахият. Об этом сообщали местные активисты.

На направлении Аль-Махатты и Аль-Сунейсиля были зафиксированы ожесточенные столкновения между правительственными войсками и исламистами.

К востоку от Хомса сирийская армия продолжает наступление на позиции ИГ в районе Пальмиры с целью освободить древний город от террористов. Затяжные бои идут в районе военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4). ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов в этой части провинции.

К западу от Пальмиры подразделения сирийской армии и уничтожили большой караван танков ИГ, собиравшихся атаковать город Аль-Карьятейн.

Активисты сообщают, что боевики группировки, в свою очередь, обстреляли подконтрольные правительству населенные пункты Джубб аль-Джаррах и Аль-Масудия.

Напомним, что в четверг сирийская армия сумела существенно укрепить свои позиции в районе Пальмиры, на 15 км продвинувшись вглубь района Биар Аль-Фаваира юго-восточнее военного аэродрома.

Провинция Дейр эз-Зор

В городе Дейр эз-Зор в первой половине дня установилось тревожное затишье, бои между сирийской армии и террористами ИГ стихли. Обе стороны накапливали силы для продолжения борьбы. ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям террористов в окрестностях города.

К вечеру бои возобновились.

Правительственные войска уничтожили десятки боевиков и их автомобили, оснащенные тяжелыми пулеметами, в районе кладбища, Панорамы и в окрестностях населенного пункта Аль-Джафра к востоку от города. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

В районе военного аэродрома сирийской армии удалось остановить очередное наступление боевиков.

Напомним, что группировка ИГ проводит в Дейр эз-Зоре крупнейшее за последний год наступление. Правительственные войска при поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ сдерживают боевиков, пытаясь в то же время деблокировать третий год находящийся в осаде гарнизон военного аэродрома в окрестностях города.

Провинция Даръа

В западной части провинции возобновились бои между боевиками вооруженной оппозиции и связанной с ИГ группировки «Джейш Халид бин аль-Валид». Наиболее ожесточенные столкновения вспыхнули в районе населенного пункта Абу Хаджар, где боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) сдерживают наступление ИГ.

Необходимо напомнить, что отряды ССА при поддержке турецких войск также участвуют в операции «Щит Евфрата», направленной на освобождение северных районов Сирии от террористических группировок.

Однако боевики ССА проявили себя не только в борьбе с ИГ: на северо-западе провинции в подконтрольном группировке населенном пункте Тафас командир караула зверски избил и подверг пыткам 15-летнего подростка, подравшегося с его сыном.

الطفل عمر الزعبي تعرض لضرب عنيف من قيادي في #الجيش_الحر لأنه تلاسن مع ابنه #درعا_طفس pic.twitter.com/Yn4FCwXg4j — مغرد من الجنوب2 (@abo_hashm81) January 27, 2017

Инцидент вызвал волну возмущения в селении, местные жители открыто выражают протест против бесчинств боевиков

Провинция Идлиб

Обстановка в провинции Идлиб остается крайне напряженной по причине периодически возобновляющихся столкновений между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» с одной стороны и «Ахрар аш-Шам» и союзных ей формирований с другой.

По данным правительственных СМИ, группировка «Джебхат Фатх аш-Шам» потеряла 35 боевиков в результате столкновений с исламистами «Джейш аль-Муджахидин» («Армии моджахедов») и «Сукур аш-Шам» («Соколов Леванта»).

Наиболее ожесточенные бои шли в районе населенных пунктов Ихсам и Ад-Дана в горах Джабаль аз-Завия на севере провинции. Были выведены из строя несколько единиц техники с обеих сторон, сообщают местные активисты.

В районе здания тюрьмы в Идлибе в ночь на пятницу снова были зафиксированы столкновения между боевиками, сообщил телеканал RT.

Командование «Ахрар аш-Шам» в свою очередь выступило с инициативой, которая включает в себя полное прекращение боевых действий между исламистами и проведение в течение 48 часов экстренного заседания лидеров вооруженных исламистских формирований.

Целью данного заседания является создания общих органов власти, которым будет поручено управление захваченными районами.

Напомним, что ранее командование «Ахрар аш-Шам» обвинило «Джебхат Фатх аш-Шам» в нарушении договоренности о прекращении огня в Идлибе, что в свете предыдущих заявлений группировки можно считать началом полномасштабной войны между исламистами в провинции.

Провинция Ракка

В западной части провинции Ракка боевики ИГ всеми силами стараются сдержать наступление отрядов «Демократических сил Сирии», которые при поддержке ВВС коалиции проводят в регионе операцию «Гнев Евфрата».

Как стало известно, террористы открыли три водосброса на евфратской плотине и затопили подступы к Ракке, «столице Халифата».

Одновременно с этим боевики готовятся к уличным боям с курдскими формированиями: на крупнейших улицах Ракки террористы заставили хозяев магазинов соорудить напротив их заведений баррикады высотой 1.5 метра.

Местные СМИ сообщили также, что террористы в городе Ат-Табака, на направлении которого идут наиболее ожесточенные бои между ИГ и отрядами SDF, массово казнили курдских бойцов, попавших в плен в ходе боев за располагающуюся в окрестностях населенного пункта евфратскую плотину.

Между тем жертвами операции ВВС возглавляемой США коалиции в провинции уже не в первый раз оказались мирные лица: в районе нефтеперегонного завода в населенном пункте Ханида в результате авиаудара были убиты три мирных жителя. Об этом сообщили местные активисты.

Провинция Хама

Ситуация на северо-востоке провинции Хама в последние сутки осложнилась по причине конфронтации между действующими на ее территории вооруженными формированиями.

Группировка «Джебхат Фатх аш-Шам» потребовала от боевиков ССА в городе Халфая присягнуть на верность или покинуть населенный пункт в течение нескольких дней, предварительно передав группировке все свои штабы. Пытавшийся оказать вооруженное сопротивление боевик был уничтожен. Об этом сообщил информационный портал SyriaWatan.

Чуть ранее автомобиль сирийской армии подорвался на заложенной боевиками мине к югу от населенного пункта Ас-Саан, пятеро военнослужащих погибли. Об этом сообщили местные активисты.

Провинция Ас-Сувейда

В провинции Ас-Сувейда правительственные войска сумели записать на свой счет ряд успешных операций.

В первой половине дня военнослужащие сирийской армии обстреляли колонну террористов ИГ в районе населенного пункта Ар-Рашида в северо-восточной части провинции. Несколько автомобилей боевиков были выведены из строя, местные СМИ также сообщают о ликвидации как минимум десяти террористов.

Чуть позже «Национальные силы обороны» (NDF)****** при поддержке сотрудников сирийских сил безопасности ликвидировали «спящую» ячейку джихадистов на окраинах города Ас-Сувейда. Несколько боевиков были арестованы, другие оказали сопротивление и были ликвидированы.

Необходимо отметить, что сирийское правительство уделяет особенное внимание борьбе с ИГ в этой провинции, так как именно здесь проходит маршрут, по которому террористы транспортируют добытую на захваченных месторождениях Дейр эз-Зора нефть.

Провинция Аль-Хасака

На севере провинции Аль-Хасака произошел еще один инцидент с участием турецких войск и курдских формирований. В приграничном районе к северу от столицы Сирийского Курдистана города Аль-Камышлы турецкая армия открыла огонь по населенному пункта Мазра. В результате была ранена местная жительница. Некоторые источники сообщают об убитых местных жителях.

Напомним, что отношения между Анкарой и курдами являются крайне сложными. Так турецкое правительство считает террористической организацией «Рабочую партию Курдистана» (PKK) террористической организацией, борьба с которой является одной из целей операции «Щит Евфрата».

Ирак

Освобожденные от террористов районы Мосула постепенно возвращаются к мирной жизни. Международная организация ЮНИСЕФ сообщила, что в школах левобережных районов города в ближайшее время возобновят учебу 16 тысяч детей.

Кроме того, в свои дома вернутся более пяти тысяч жителей, бежавших ранее от бесчинств террористов ИГ. Местные и международные гуманитарные организации активно работают в освобожденных районах с целью помочь мирным жителям вернуться к нормальному течению жизни.

Война с ИГ идет, однако, не в одном лишь Мосуле: в районе населенного пункта Аль-Каим в провинции Анбар на границе с Сирией ВВС коалиции уничтожили лагерь террористов. 16 боевиков были нейтрализованы.

В провинции Салах Ад-Дин полевой командир ИГ и один боевик из его окружения были уничтожены в результате авиаудара севернее города Шергат. Об этом сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник.

Отмечается, что убитый командир был широко известен в рядах боевиков и несет ответственность за ряд террористических актов, в результате которых погибли мирные жители.

Необходимо отметить, что данная операция проводилась в рамках подготовки к освобождению от террористов города, в районе которого располагается крупный лагерь беженцев, где мирные граждане второй год страдают от произвола боевиков.

Между тем ИГ, сил которого уже не хватает для полномасштабного наступления, продолжает совершать точечные удары по позициям правительственных войск. В населенном пункте Шерхан к северу от Мосула в результате атаки террористов погиб один военнослужащий иракской армии.