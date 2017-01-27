Сирия новости 27 января 22.30: курды из SDF отбросили турецкую армию в Алеппо, сирийская армия атакует ИГ под Пальмирой

Сирия, 27 января. Отряды «Демократических сил Сирии» (SDF)**** отбили у турецкой армии два населенных пункта в провинции Алеппо, сирийская армия продолжает наступление на позиции ИГ* в районе Пальмиры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

К востоку от Дамаска саперы сирийской армии разминировали три взрывных устройства, заложенных террористами ИГ на трассе Пальмира-Насирия с целью замедлить наступление правительственных войск в районе.

Ранее сообщалось, что пять боевиков ИГ попали в устроенную сирийской армией ловушку и были уничтожены в западной части гор Аль-Каламон.

Одновременно с этим в восточной части той же горной цепи сирийская армия уничтожила автомобиль, оснащенный тяжелым пулеметом, а также микроавтобус и укрепленную позицию террористов.

Провинция Алеппо

Боевики, занимающие позиции в окрестностях Алеппо, открыли огонь из снайперских винтовок по жилому району Аз-Захра в черте города. Данных о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека».

Напомним, что прошлой ночью боевики обстреляли квартал Аль-Хамадания. Один человек погиб, десять получили ранения различной степени тяжести.

В районе города Аль-Баб в северо-восточной части провинции отряды «Демократических сил Сирии» (SDF)**** отбили у турецких войск, участвующих в операции «Гнев Евфрата», населенные пункты Аль-Хашхашат и Аль-Шаала. Об этом сообщают курдские источники.

Необходимо отметить, что инциденты подобного рода между курдскими отрядами с одной стороны и турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА)** с другой не являются редкостью. В прошедшие дни несколько раз поступали сведения, что под обстрелом участвующих в операции «Щит Евфрата» войск оказывались отряды SDF. Даже наличие общей цели – освобождения северной части Сирии от ИГ – не дает сторонам забыть о давних разногласиях.

В северной части провинции обстановка остается напряженной по причине конфронтации между вооруженными формированиями.

Поступили сообщения, что вчера в городе Аазаз боевики группировок «Свободная сирийская армия» и «Аль-Джебхат Аш-Шамия» окружили дом Рашида Заамута, одного из командиров движения «Харакат Нуреддин аз-Зинки» , и пытались арестовать его. В результате в населенном пункте вспыхнули столкновения между исламистами. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Manar.

Необходимо напомнить, что движение «Харакат Нуреддин аз-Зинки» относится к коалиции «Джейш аль-Фатх» и является одним из союзников «Джебхат Фатх аш-Шам», главного участника вооруженной конфронтации между исламистскими формированиями на территории Сирии в последние дни.

В городе Аль-Атариб на западе провинции, где сегодня прошла демонстрация с требованием от боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» покинуть населенный пункт, были сформированы «Чрезвычайные гражданские силы» - орган, призванный обеспечить безопасность местных жителей.

Провинция Хомс

Правительственные войска обстреляли позиции вооруженных формирований в районе Хомса, сообщают местные активисты.

В восточной части провинции сирийская армия продолжает наращивать давление на террористов ИГ, развивая наступление с целью освободить вторично захваченную более месяца назад боевиками Пальмиру.

Ожесточенные бои в окрестностях древнего города продолжаются, артиллерия правительственных войск нанесла удары по позициям террористов в районе Аш-Шандахият.

ВВС Сирии наносит удары по скоплениям террористов в этой части провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

В районе города Дейр эз-Зор возобновились бои между сирийской армией и террористами ИГ. Правительственные войска уничтожили десятки боевиков и их автомобили, оснащенные тяжелыми пулеметами, в районе кладбища, Панорамы, населенного пункта Аль-Джафра к востоку от города, а также в окрестностях военного аэродрома. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

В районе аэродрома сирийской армии удалось остановить очередное наступление боевиков.

Напомним, что группировка ИГ проводит в Дейр эз-Зоре крупнейшее за последний год наступление. Правительственные войска при поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ сдерживают боевиков, пытаясь в то же время деблокировать третий год находящийся в осаде гарнизон военного аэродрома в окрестностях города.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб командование группировки «Ахрар аш-Шам» выступило с инициативой прекратить вооруженное противостояние с «Джебхат Фатх аш-Шам».

Согласно заявлению группировки, данная инициатива включает в себя полное прекращение боевых действий между исламистами и проведения в течение 48 часов экстренного заседания лидеров вооруженных исламистских формирований.

Целью данного заседания является создания общих органов власти, которым будет поручено управление захваченными районами.

Тем временем в различных районах провинции продолжаются столкновения между вооруженными исламистами.

К северу от Идлиба один из командиров группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» Раббах ат-Тахир был ликвидирован в результате удара беспилотника по его автомобилю в районе населенного пункта Атма. Об этом сообщил телеканал Al-Manar, дополнительных подробностей не сообщается.

Кроме того, в южной части провинции в районе населенного пункта Маарет ан-Нааман неизвестными был вчера похищен один из командиров принадлежащий к ССА группировки «Джейш Идлиб Аль-Хурр» («Свободная армия Идлиба»).

На западе провинции турецкие пограничники убили мужчину, который пытался перейти границу в районе населенного пункта Аль-Махатта

Ирак

Полевой командир ИГ и один боевик из его окружения были уничтожены в результате авиаудара севернее города Шергат в провинции Салах ад-Дин. Об этом сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник.

Отмечается, что убитый командир был широко известен в рядах боевиков и несет ответственность за ряд террористических актов, в результате которых погибли мирные жители.